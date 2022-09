Veranderen van verzekeraar moet eenvoudiger worden

Uit jaarcijfers van de Ombudsman van de verzekeringen blijkt dat het aantal klachten rond de opzeg van een verzekering in 2021 met 45 procent is toegenomen. “Het probleem is groot. In ons land betalen we heel veel voor verzekeringen, we zijn nummer drie in Europa. Dat komt omdat er te weinig concurrentie op de markt is”, zegt Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere. Van een ‘easy switch’ of een gemakkelijke overgang, zoals bij energie- en telecomcontracten, is er in de Belgische verzekeringssector nog geen sprake. Zo moeten consumenten drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag aangetekend opzeggen. “De meeste mensen veranderen daarom nooit, en dat komt de prijs niet ten goede”, aldus Depraetere.

Sinds 2020 ligt een wetsvoorstel, genaamd Prévot, klaar om de opzegprocedure te hervormen. Toch raakt dat voorstel maar niet uitgevoerd. Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open Vld) benadrukt dat er volop wordt gewerkt aan de uitvoering van het wetsvoorstel. Het is volgens haar ook de bedoeling om de opzegtermijn zo kort mogelijk te maken, tot “één à twee maanden”. De staatssecretaris schat dat de hervorming dit jaar nog kan worden afgeklopt.

Quote Als het je is gelukt om op tijd aan de vervalda­tum te denken, is de opzegproce­du­re meestal niet meer zo moeilijk

Naar schatting spenderen Belgen 15 procent te veel aan verzekeringen, leert het jaarrapport van de Ombudsman. De belangrijkste reden is omdat hij het gewoonweg te ingewikkeld vindt om een alternatief te zoeken. “Bij de meeste verzekeringen zit je telkens voor een jaar vast. En dat contract wordt vaak automatisch verlengd zonder dat je daar je toestemming voor moet geven. Als je toch je contract wil stoppen, moet je dat uiterlijk drie maanden voor de vervaldag aan de andere partij laten weten”, zegt Simon November van Test-Aankoop. “Het is dus aan jou om de uiterste datum te berekenen en in je agenda te prikken. Als de jaarlijkse vervaldag voor jou 16 februari is, is 15 november de uiterlijke datum om de brief te versturen, dus drie maanden plus één dag vóór die vervaldag.”

En daar wringt nu juist het schoentje. “De meeste mensen denken pas aan hun verzekeringscontract als ze het vervaldagbericht ontvangen. Je verzekeraar zal beweren dat je te laat hebt gereageerd en je zal nog een jaar moeten bijbetalen.” Als het je is gelukt om op tijd aan de vervaldatum te denken, is de opzegprocedure meestal niet meer zo moeilijk. “Gewoonlijk zal je nieuwe verzekeraar (of je makelaar of verzekeringsagent) de opzegbrief zelf opstellen en naar je huidige verzekeraar sturen.” Je verzekeringen vergelijken is zeker aan te raden. Volgens vergelijkingssites zoals Independer kan je gemiddeld 259 euro per jaar besparen op bijvoorbeeld een autoverzekering. “Maar let op: het is een erg ingewikkelde klus”, waarschuwt Test Aankoop.