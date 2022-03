VBO waarschuwt voor mogelijk "historisch slechte concurrentiepositie" van België

De NBB gaf een update op de prognoses door de oorlog in Oekraïne . Het VBO wijst erop dat de centrale bank de inflatieprognose heeft bijgesteld van 4,9 procent naar 7,4 procent. De Belgische lonen zullen die inflatie via de automatische loonindexering onmiddellijk volgen, wat een directe impact heeft op de loonkosten, zegt het verbond.

Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, zegt dat België al lang kampt met een loonkostenhandicap tegenover de belangrijkste handelspartners, mede door toedoen van de automatische indexering. "Tussen 2015 en 2020 waren we er in geslaagd om deze terug te dringen van 16 procent naar 10 procent, maar deze nieuwe inflatieprognoses bevestigen de onheilspellende onweerswolken voor onze concurrentiepositie", zegt hij. "Als we zo blijven verder doen vrezen we over enkele maanden voor sluitingen, delokalisaties, en herstructureringen in de exportgerichte industrie."