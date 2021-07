VBO vreest faillissementsgolf vanaf herfst: “Stop niet plots met steunmaatregelen”

Bedrijven sméken om volk. Het goede nieuws? Er komen 30.000 werkzoeken­den aan

21 juni Bedrijven die steeds meer uit de kast halen om talent te verleiden, werkzoekenden die — wachtend op een vast contract — uitzendjobs in de bediendensector links laten liggen en het aantal openstaande vacatures bij VDAB — 55.000 stuks — dat in twintig jaar nooit zo hoog was: drie zaken die aangeven dat het nu onze arbeidsmarkt is die stevig koorts maakt.