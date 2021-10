Vastgoedreus Evergrande doet langverwachte rentebetaling

Waarde bitcoin kruipt richting recordhoog­te

20 oktober De waarde van de bitcoin is maandagochtend licht gestegen. Rond 10.30 uur was de belangrijkste cryptomunt ruim 62.000 dollar (53.532 euro) waard. Daarmee kruipt de bitcoin richting de recordwaarde van 64.870 dollar (zo’n 56.000 euro) die in april werd bereikt.