Vandaag rente populaire nieuwe staatsbon bekend: hoe teken je erop in? En is het een slimme investering?

De miljoenen achter Pukkelpop: zoveel houden Chokri & co over aan het festival

Pukkelpop is ook dit jaar uitverkocht, ondanks de ook hier stevig verhoogde ticketprijzen. Het festival, dat begon als een vzw’tje (zonder winstoogmerk dus), groeide uit tot een echte geldmachine. Hoeveel miljoenen omzet draait Pukkelpop? En hoeveel houdt organisator Chokri Mahassine (63) er zelf aan over? Zijn dochter Sarah (23) heeft intussen een belangrijke functie in het bedrijf. Wij maakten de rekening.