Vandaag nieuwe recordjackpot van 210 miljoen euro met Euromillions

Met de cijfercombinatie 4-12-25-46-48 en de sterren 7-12 had u vrijdag schandalig rijk kunnen worden. Hád, want niemand had die winnende combinatie gespeeld. Daardoor steeg de jackpot tot de recordsom van 210 miljoen euro. Als er vandaag dan opnieuw geen winnaar is in rang 1, dan blijft het jackpotbedrag geplafonneerd voor de vier trekkingen die volgen.

Als er bij de vijfde trekking nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de jackpot verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar. Dit systeem heet ‘Roll Down’.