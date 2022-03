Vanaf 2024 is samenvoeging BNP Paribas Fortis en bpost bank compleet: dit verandert er allemaal

Klanten van BNP Paribas Fortis en haar bankmerk Hello bank! zullen vanaf 1 januari 2024 voor al hun financiële basistransacties ook terechtkunnen in een postkantoor. Omgekeerd zullen alle klanten van bpost bank hun verrichtingen eveneens kunnen doen in een filiaal van BNP Paribas Fortis. Die mogelijkheid is het gevolg van de volledige overname van bpost bank door BNP Paribas Fortis eerder dit jaar.

Tot begin januari 2022 had BNP Paribas Fortis sinds 1995 een belang van 50% in de onderneming, de andere 50% was in handen van bpost. De volledige overname zal ervoor zorgen dat bpost bank als afzonderlijke instelling over enkele jaren ophoudt te bestaan. “De klanten van het bedrijf worden dan volwaardige klanten van BNP Paribas Fortis. In afwachting daarvan krijgen ze vanaf dit jaar al toegang tot een aantal schadeverzekeringen zoals een brandverzekering, een autoverzekering en een verzekering juridische bijstand die via het netwerk van BNP Paribas Fortis worden aangeboden”, zegt topman Max Jadot van BNP Paribas Fortis.

De samenvoeging heeft wel gevolgen voor wie nu klant is bij beide instellingen. Nu zijn hun tegoeden bij beide nog gedekt tot telkens 100.000 euro per persoon. Vanaf 2024 zal dit nog bij slechts één instelling het geval zijn.

BNP Paribas Fortis zegt dat de medewerkers van het huidige bpost bank de komende maanden een grondige opleiding zullen krijgen. Ook moeten de informaticasystemen worden aangepast.

Kantoren snoeien

Hoewel BNP Paribas Fortis bpost bank volledig overneemt, behoudt de instelling nog minstens zeven jaar het recht om in de kantoren van bpost te blijven. Daar maakt ze ook gebruik van. Zo zullen haar eigen particuliere en zelfstandige klanten er bediend kunnen worden voor de meeste basisproducten.

Dat betekent dat het netwerk van BNP met vandaag 657 contactpunten uitbreidt. Intussen krimpt het eigen kantorennet van de grootbank wel aanzienlijk in. Dit en de komende drie jaar sluit ze telkens zowat 40 agentschappen, waardoor er van de huidige 385 kantoren in 2025 nog ongeveer 220 overblijven. Globaal stijgt niettemin het aantal potentiële contactpunten. “Het laat ons toe om al onze klanten dichter bij huis te kunnen bedienen”, aldus nog Jadot.

Dividend voor Parijs

Jadot zei dit bij de voorstelling van de jaarresultaten van zijn bank over 2021. Die omvatten naast de Belgische activiteiten van BNP Paribas ook die in Luxemburg, Polen en Turkije. Globaal leverden ze een winst op van 2,6 miljard euro. Die wordt nu volledig als dividend uitbetaald aan de Franse moedermaatschappij. “Vorig jaar betaalden we 50%, het jaar voordien niets. We kunnen dit doen omdat we erg ruim in het kapitaal zitten en stevige buffers hebben”, aldus Jadot.

De topman ging daarbij tevens in op de economische actualiteit. Zijn instelling verwacht voor dit jaar in België nog een economische groei van 2,5%. Tot nog toe bedroeg de prognose 3,5%, maar de oorlog in Oekraïne zette een rem op het optimisme. “Bovendien zien we nog een aantal neerwaartse risico’s zoals de hoog blijvende energieprijzen en een mogelijke ommekeer in het consumentenvertrouwen.”