Van Peteghem reageert in VTM NIEUWS op de prijsbarometer: “Toename van consumptie is eerste belangrijke relancemaatregel”

Levensvatbaarheid

In een reactie op het nieuws dat bijna één op de tien bedrijven in België amper nog levensvatbaar is, erkent de minister dat er waarschijnlijk faillissementen zullen volgen. “De stolp die over de economie werd geplaatst, wordt stilletjes aan opgeheven en dat zal natuurlijk consequenties hebben”, zegt hij. Een aantal bedrijven die het voor de crisis al moeilijk hadden, zitten nog steeds in de problemen en er zullen faillissementen volgen.

Fiscale hervorming

Er moet bespaard worden om het gat in de begroting dicht te rijden, maar volgens Van Peteghem werd nog niet besproken op welke fronten dat zal gebeuren. “Prioriteit nummer één is het aanzwengelen van de economie”, klinkt het. Ook over belastingverhogingen werd volgens de minister nog niet gesproken.

“Waar we wel al over gesproken hebben, is dat er een aantal uitdagingen zijn in onze fiscaliteit die er ook al waren voor de coronacrisis”, reageert hij, verwijzend naar de hoge lasten op arbeid in België, het feit dat multinationals zoals Facebook hier amper belasting betalen en dat bijvoorbeeld ook voetballers zeer lage fiscale lasten hebben. “Aan die voordelen die niemand kan uitleggen, moeten we iets aan doen. Die zitten ook in onze fiscale hervorming en daar moeten we werk van maken.” Die grote fiscale hervorming moet volgens Van Peteghem “uitmonden in een zeer evenwichtig pakket”.