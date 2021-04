Van Peteghem geeft uitstel voor btw-aangiften

Investe­rings­fonds weigert bod op aandelen Orange Belgium

12 april Het investeringsfonds Polygon zal het bod van het Franse moederbedrijf Orange op telecomoperator Orange België weigeren. In een persbericht noemt het investeringsfonds het bod van 22 euro per aandeel "bespottelijk". Polygon heeft 5,29 procent van de aandelen van Orange Belgium in handen.