Van der Straeten voorstander van verlenging betalingstermijn voor energiefacturen

Van der Straeten kreeg in de Kamer vragen van Kurt Ravyts (Vlaams Belang), Christophe Bombled (MR) Kris Verduyckt (Vooruit) en Kim Buyst (Groen) over het stijgend aantal klachten bij de ombudsdienst energie, die gelinkt is aan de stijgende energieprijzen. De ombudsdienst beveelt in zijn activiteitenverslag voor 2021 onder meer aan om consumenten langer de tijd te geven om hun energiefactuur te betalen, om te vermijden dat ze schulden opbouwen.

De minister is voorstander van een verlenging van de betalingstermijn van 15 naar 30 dagen, antwoordde ze. "We zien dat er een wereld van verschil is tussen mensen die in de schulden zitten en zij die niet in de schulden zitten. Die situatie willen we in de eerste plaats vermijden, en dat kunnen we doen door de termijn van de factuur te verlengen."