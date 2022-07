Van der Straeten legt eenmalige crisisbijdrage op overwinsten energiesector op tafel, Mahdi (CD&V) niet blij dat Van Peteghem mee betrokken wordt

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelt voor om een eenmalige crisisbijdrage te vragen van de energiesector ten belope van 25 procent van de overwinsten. De details worden nu samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verder uitgewerkt. Tegen de zin van kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “De enige die Engie meer kan laten bijdragen, is Tinne Van der Straeten zelf via de nucleaire heffing. Bij mijn weten, levert Groen nog altijd de minister van Energie.”

Het voorstel van Van der Straeten is gebaseerd op het Italiaanse model, dat een belasting van 25 procent heft op de overwinsten gerealiseerd door de hoge energieprijzen. Concreet neemt Van der Straeten daarvoor het verschil in de brutowinstmarge voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van dit jaar tegenover de winstmarge in dezelfde periode vorig jaar.

De belasting zou per kwartaal worden berekend op basis van de BTW-aangifte en enkel worden geheven indien de stijging in een kwartaal nominaal minstens 100.000 euro en procentueel meer dan 10 procent bedraagt. Bovendien is ze technologieneutraal: zowel elektriciteits- als aardgasbedrijven en petroleumhandelaars vallen binnen het voorstel van Van der Straeten.

De minister wil de overwinsten in de energiesector, die het gevolg zijn van de extreme energieprijzen, al langer belasten. Juridisch is dat zeker voor de kerncentrales geen sinecure door contractuele bepalingen die de vorige regering afsloot met uitbater Engie/Electrabel. Van der Straeten vroeg de federale energieregulator CREG daarom in september om het dossier te objectiveren en kreeg in juni een positief advies van de Nationale Bank. De NBB was echter voorstander van een permanent systeem: eenmalige heffingen zouden toekomstige investeringenkunnen ontmoedigen, uit vrees voor willekeur. De keuze voor een eenmalige heffing is verdedigbaar, vond de Nationale Bank, maar dan moet dat systeem “de intelligentie van een permanent systeem zoveel mogelijk benaderen”.

Volgens cijfers van de CREG die de minister in de Commissie meegaf werden dit jaar in ons land miljarden euro’s aan overwinsten gerealiseerd. Voor de kernreactoren Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 gaat het om 2,1 miljard euro, waarvan 38 procent al belast is via de repartitiebijdrage. De gascentrales zijn goed voor 342,3 miljoen euro overwinsten. De offshore windenergieparken realiseerden dit en vorig jaar geen overwinsten, en voor de reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 zijn er op dit moment geen gegevens.

Het dossier wordt nu verder uitgewerkt samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Komend najaar komt het op de regeringstafel terecht in het kader van de begrotingsgesprekken.

Van der Straeten deed haar voorstel uit de doeken in de Kamercommissie Energie. PVDA-Kamerlid Thierry Warmoes is tevreden dat er nu een voorstel is, maar vond wel dat de minister daar veel te lang over heeft gedaan. Bovendien is een belasting van 25 procent volgens hem te weinig, zeker gezien de CREG zelf voorstelde om tot 70 procent te gaan, klinkt het.

Bert Wollants (N-VA) benadrukte dat een overwinstbelasting juridisch geen simpele materie is, net als Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Servais Verherstraeten (CD&V). “Ik maak me geen illusies, dat zal wellicht worden aangevochten”, zei die laatste. “Maar dit is een opportuniteit om de overwinsten voor een stuk aan te pakken.” Volgens Verherstraten biedt de repartitiebijdrage die nu op tafel kan liggen bij de onderhandelingen met Engie over het langer openhouden van twee kerncentrales meer rechtszekerheid.

Zijn voorzitter Sammy Mahdi verwijt Van der Straeten “aankondigingspolitiek”. “Alle experten zijn het eens dat het weinig realistisch is om Engie een bijkomende heffing op te leggen met een simpele belasting. (...) Mensen verwachten dat hun hoge energiefactuur op een serieuze manier wordt aangepakt en hebben niets aan dergelijke aankondigingspolitiek”, zegt hij.

Mahdi apprecieert het ook niet dat minister van Financiën en CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem mee in het bad wordt getrokken. “De enige die Engie meer kan laten bijdragen, is Tinne Van der Straeten zelf via de nucleaire heffing (repartitiebijdrage, red.). Bij mijn weten, levert Groen nog altijd de minister van Energie.”

Samuel Cogolati (Ecolo) en Kim Buyst (Groen) reageerden opgelucht. “Het werd moeilijk om uit te leggen aan jongeren, eenoudergezinnen of gepensioneerden die worstelen met hun energiefactuur dat energiebedrijven profiteren van de crisis. We moeten dit dringend rechtzetten. Dit voorstel is een eerste stapje in die richting.” Kris Verduyckt (Vooruit) noemde de overwinstbelasting “één van de belangrijkste taken voor de komende maanden.”

