Van der Straeten belooft dat regering achter overwinsten van energiebedrijven aangaat

De regering zal tegen juni met een initiatief komen om de overwinsten in de energiesector af te romen. Dat verzekerde minster van Energie Tinne Van der Straeten vandaag in de Kamer.

Zakenkrant De Tijd onthulde eerder deze week dat Electrabel, de Belgische tak van het Franse Engie, 1,2 miljard euro winst heeft doorgesluisd naar Parijs, een pak meer dan in 2020. Pijnlijk, gezien de hoge energieprijzen waardoor veel gezinnen moeite hebben om de facturen te betalen.

Daarvan getuigden ook de tussenkomsten in de Kamer deze middag. Zowel binnen meerderheid als oppositie kreeg minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de vraag hoe ver de regering staat met het uitwerken van een mechanisme om de overwinsten van de energiesector af te romen, een belofte die al enkele maanden meegaat.

Van der Straeten benadrukte dat de regering zich houdt aan dat engagement. "We gaan achter de overwinsten in de energiesector aan, over alle technologieën heen. We gaan die integraal inzetten om de facturen van onze burgers en bedrijven te verlagen", verzekerde ze.

Afspraken Marghem

Dat het mechanisme er nog niet is, heeft te maken met de afspraken die de voorganger van Van der Straeten, Marie Christine Marghem (MR), met Engie maakte over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2, zei ze. "Ik ben met handen en voeten gebonden aan eerdere overeenkomsten door vorige regeringen. Juridische adviezen zeggen dat we ons blootstellen aan schadevergoedingen als we dit snel snel doen. Daar hebben onze gezinnen niets aan."

Van der Straeten heeft de Nationale Bank gevraagd om de zaak tegen het einde van de maand te onderzoeken en "objectieve criteria aan te wenden voor hoe we de overwinsten kunnen belasten". De regering kan dan in juni een initiatief uitwerken, zei ze.

Nucleaire rente

Premier Alexander De Croo benadrukte eerder deze week op Radio 1 dat er al een mechanisme bestaat om de winst af te romen, met name de nucleaire rente. Ook die zal dit jaar veel hoger liggen dan de voorbije jaren, klonk het. "De vraag is alleen of dat wel in verhouding staat tot de extra winsten", zei Van der Straeten daar vandaag over. De liberale fracties in de Kamer kwamen niet tussen in het debat.

Leen Dierick (CD&V), Kim Buyst (Groen) en Kris Verduyckt (Vooruit) benadrukten dat de heffing op overwinsten er moet komen en dat de opbrengst naar koopkrachtmaatregelen moet gaan.

Peter Mertens van de oppositiepartij PVDA heeft daar weinig vertrouwen in. “Ik wil hier in juni niet terug staan. De regering zei eerst maanden dat het probleem van overwinsten niet bestond, en zegt nu al maanden dat ze aan een oplossing werkt.”

“Niets in handen”

Ook ter rechterzijde van het halfrond klonk twijfel. “U bevestigt eigenlijk dat u vandaag niets in handen heeft, behalve de intentie, die u al maanden heeft”, zei N-VA-Kamerlid Bert Wollants. Hij maakt zich ook “ernstig zorgen” over de onderhandelingen met Engie over de verlenging van de levensduur van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3, waarover de minister niets loste.

Reccino Van Lommel van Vlaams Belang beet de regeringspartijen toe dat ze in 2003 nooit hadden mogen toelaten dat het Belgische nucleaire park naar Engie ging. “Had u toen in nieuwe kerncentrales geïnvesteerd, dan hadden we nu op rozen gezeten.”

LEES OOK: