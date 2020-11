Van C&A tot Pizza Hut: vereniging van bedrijven wil winkelstraat redden

Friesland­Cam­pi­na wil duizend banen schrappen in Nederland, België en Duitsland

10 november Het Nederlandse zuivelconcern FrieslandCampina wil kosten besparen en is daarom van plan tegen eind 2021 circa duizend arbeidsplaatsen te schrappen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. In ons land werken ruim 1.300 mensen voor FrieslandCampina.