Van bijna failliet tot beste bank van 2020: hoe komt het dat KBC plots zo succesvol is?

INTERVIEW. En toen was de Boerento­ren plots van Fernand Huts: “Als je ergens te lang over nadenkt, doe je het niet”

20 november He did it again. Net als een mens gaat denken dat het wat stil blijft rond Fernand Huts, pakt de patron van Katoen Natie uit met de strafste stunt van zijn carrière. En die loopbaan was al niet mis. De Boerentoren moet zijn groot cadeau aan de stad én Vlaanderen worden: een cultuurtoren van wereldniveau. “Of ik er lang over nagedacht heb? Totaal niet. Als je te lang nadenkt, zie je alleen nog de nadelen. Verstand op nul dus.”