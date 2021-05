Vakbonden zetten regering onder druk: “Loonsverhoging van slechts 0,4 procent zal leiden tot acties”

Compromis in de maak over lonen: tot 0,4% opslag, maar cheque of premie als extraatje

11:29 Een consumptiecheque? Of toch eerder een premie, waarop dan wel belastingen betaald moeten worden? De regering moet de komende dagen nog beslissen hoe ze extraatjes voor werknemers in bedrijven die vorig jaar goed geboerd hebben zal faciliteren. Maar het lijkt er wel op dat ze haar inmenging voorlopig zal beperken tot dat extraatje. Alle andere discussies - zoals die over de laagste lonen - laat ze in handen van de sociale partners.