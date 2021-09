Vakbonden verwerpen voorstel van sociaal akkoord bij spoor: nog geen acties gepland

Tot een paar duizend euro per jaar: hoeveel brengt het op als je je auto inruilt voor een (elektri­sche) fiets?

20 september Fietsen zit in de lift: één op drie werknemers gebruikte vorig jaar de fiets om naar het werk te gaan. Is het dan nu niet hét moment om onze (tweede) auto in te ruilen voor een fiets, al dan niet met elektrische trapondersteuning? We rekenen uit wat zo’n ruil opbrengt en hoeveel het je kost als je dan toch af en toe een auto nodig hebt.