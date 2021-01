Vakbonden trekken stekker uit loononderhandelingen: “Marge van amper 0,4 procent is onaanvaardbaar”

Febiac: “2021 wordt beter voor autosector, maar niveau van voor corona nog niet in zicht”

17 januari De coronacrisis heeft vorig jaar voor een ongeziene crisis in de autosector gezorgd. Voorspellingen zijn moeilijk, maar dit jaar wordt wellicht beter. Een herstel tot op het niveau van voor de coronacrisis zit er evenwel nog niet in. Dat zegt Andreas Cremer, de nieuwe CEO van automobielfederatie Febiac, in een gesprek met Belga. Cremer kondigt tegelijk een "re-initialisatie" van zijn federatie aan.