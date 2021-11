Vakbonden petroleumsector willen staken op 15 november

De vakbonden in de petroleumsector zullen op 15 november staken uit onvrede over het afspringen van de sectorale onderhandelingen. De vakbonden hekelen de houding van de werkgevers als “olie op het vuur”.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zegt dat de sectorale onderhandelaars vandaag opnieuw samen zijn gekomen, op vraag van de werkgevers. Die laatsten “beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken”, aldus de vakbonden. “Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleumsector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord.” Voor volgend jaar zou dan weer slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4 procent bespreekbaar zijn.

Voor de vakbonden zijn werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers prioritair. “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4 procent in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel”, hekelen ze.

Stakingsaanzegging

De vakbonden hadden eerder al een stakingsaanzegging ingediend. Die “blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november”.

Er staat momenteel geen verder sectoraal overleg op de agenda, zo is vernomen bij Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van ABVV Petroleum. Hij onderstreepte nog eens dat de intenties van de werkgevers onvoldoende waren voor de werkgevers. “We hadden al een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. Op 15 november wordt er zeker en vast gestaakt in de bedrijven, misschien volgen ook meer acties daarna.”

Volgens Della Vecchia telt de Belgische petroleumsector ongeveer 6.700 werknemers.

Constructieve sfeer

Energia, de nieuwe naam van de Belgische Petroleum Federatie en de vertegenwoordiger van de werkgevers in de sector, zegt in een reactie te betreuren dat op zo’n manier een einde wordt gemaakt aan het sectoraal overleg. “We hebben altijd het sociaal overleg bevoordeeld. We willen graag het overleg voortzetten in een constructieve sfeer”, aldus woordvoerder Jean-Benoît Schrans.

