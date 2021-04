Vakbonden oordelen dat onderhandelingen over loonoverleg in privésector “mislukt” is, minister van Werk hoopt nog op akkoord

Het overleg over de lonen in de privésector is mislukt. Dat zegt de christelijke vakbond ACV, en bevestigen nu ook de socialistische en liberale vakbond. Er wordt niet meer voort onderhandeld. “Verder onderhandelen met een imperatieve loonmarge van 0,4 procent is uitgesloten”, aldus de vakbonden. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne hoopt nog op een akkoord, maar geeft toe dat het “een schrale hoop” is.

ACV riep vandaag het nationaal bestuur bijeen. En die oordeelde dat geen akkoord meer mogelijk is over een loonstijging met 0,4 procent. “Het interprofessioneel overleg over een loonakkoord is voorbij”, aldus woordvoerder David Vanbellinghen. Maandag al liet het ABVV verstaan dat de onderhandelingen waren vastgelopen. Het ACV gaat nu nog een stapje verder. “Het is definitief voorbij. Er is geen akkoord”.

In een gemeenschappelijk persbericht bevestigen de drie vakbonden het mislukken. De werkgevers maken een “solidariteitsakkoord” onmogelijk, klinkt het. “Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4 procent en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4 procent”.

Al maanden onderhandelingen

Bonden en werkgevers onderhandelen al enkele maanden over de loon-en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Er is een marge voor 0,4 procent opslag, bovenop de index. Maar voor de vakbonden is dat onvoldoende, zeker voor sectoren die tijdens de coronacrisis goed hebben geboerd. De bonden willen ook dat de huidige loonwet - die ze te dwingend vinden - overboord gaat.

De werkgevers schermen dan weer met de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en bepleiten realiteitszin.

Verschillende reanimatiepogingen

Een grote verrassing is het mislukken van het loonoverleg niet, ondanks verscheidene reanimatiepogingen van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Na een nationale staking had de regering de sociale partners een deadline gesteld tot 1 mei. Maar het water tussen wat de vakbonden vragen en de werkgevers willen geven, blijkt dus te diep.

ACV is overigens wel nog vragende partij voor een akkoord over andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de landingsbanen of de minimumlonen.

Quote We moeten elkaar opnieuw proberen vinden in deze belangrij­ke onderhande­lin­gen. Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk

Minister van Werk: “Hoop nog altijd op akkoord”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne hoopt dat de sociale partners alsnog een akkoord kunnen vinden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. “Maar het is een schrale hoop moet ik toegeven”, zei hij dinsdagmiddag in de Kamer. De PS-vicepremier blijft de komende uren en dagen wel contact onderhouden met zowel bonden als werkgevers, “om te bekijken hoe we de situatie zo goed mogelijk kunnen deblokkeren zodat we opnieuw kunnen onderhandelen”.

Op dit moment is het nog te vroeg op de gesprekken terug op te starten, zei Dermagne nog. “Ik kan niet zeggen wanneer, wat en hoe, dat zal afhangen van de contacten in de komende uren en dagen. Maar we moeten elkaar opnieuw proberen vinden in deze belangrijke onderhandelingen.”

Quote Dit is de kroniek van de aangekon­dig­de dood Björn Anseeuw, N-VA

Reacties oppositie

De oppositie dringt wees Dermagne op zijn verantwoordelijkheid. “Wij roepen u hier al sinds begin dit jaar ter verantwoording, maar u verwees altijd naar de sociale partners, over iets dat eigenlijk al mislukt was nog voor het begon”, zei PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. “Het is niet aan ons om te beslissen welke acties de vakbonden nu moeten ondernemen, maar het is duidelijk dat de mensen zich hier niet bij neerleggen.”

“Dit is de kroniek van de aangekondigde dood”, zei N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. “Ik heb gevraagd om moed aan de dag te leggen om een duidelijk kader voor te leggen, en dat hebt u niet gedaan. Wat hier nu gebeurt is geen accident, u hebt hier een zeer grote verantwoordelijkheid als minister van Werk, die u en de regering nooit hebben genomen.”

Volgens Ellen Samyn (Vlaams Belang) zit het probleem in een “gebrek aan eenduidig beleid”. Het feit dat de sociale partners pas wel nog een akkoord konden vinden over de welvaartsenveloppe, “een belangrijk akkoord met een impact op 1 miljoen mensen” volgens Dermagne, noemde ze een “pyrrusoverwinning”.

CdH-politica Catherine Fonck tot slot benadrukte het belang van een loonakkoord. “U heeft een hele zware verantwoordelijkheid. Geen interprofessioneel akkoord vinden zou een grote mislukking zijn”, zei ze.

Quote Tijd dat regering knoop doorhakt. Werkgevers

Knopen doorhakken

De werkgevers waren bereid om te praten over een uitzonderlijke coronapremie voor werknemers in bedrijven die tijdens de crisis goed hebben geboerd, maar de vakbonden hebben volgens de werkgevers op geen enkel moment over de inhoud willen spreken. Behalve het VBO zitten aan werkgeverszijde ook de ondernemersorganisaties Unizo en UCM en de Boerenbond in de Groep van Tien.

Voor de werkgevers moet de federale regering nu de knoop doorhakken. “Het is tijd dat de saga van het loonoverleg en de welvaartsenveloppe afgerond kan worden en dat de sereniteit kan terugkeren”, zei VBO-topman Pieter Timmermans tijdens een online persconferentie. Over de welvaartsenveloppe bereikten vakbonden en werkgevers vorige week wel nog een akkoord.

De werkgevers zijn bereid om nadien over andere dossiers te onderhandelen met de vakbonden.

