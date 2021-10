Vakbonden leggen chemiesector plat op 29 oktober

“Zoals het er nu naar uitziet, zal vrijdag 29 oktober een stakingsdag worden in de scheikundesector”, zo klinkt het bij een van de vakbonden. Nieuws dat bevestigd wordt door een van de andere syndicaten. Afgelopen weekend dienden de verschillende vakbonden een stakingsaanzegging in, nadat vrijdag de onderhandelingen met sectorfederatie Essenscia waren afgesprongen. Vandaag voerden de vakbonden her en der al actie, zoals bij Agfa-Gevaert in Mortsel en bij Lonza in Bornem. Ook in Wallonië werd bij enkele chemiebedrijven actie gevoerd.