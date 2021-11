Vakbonden hekelen "buitenproportioneel" gebruik van dagcontracten voor interimmers

Aandeel van Tesla zakt stevig op Wall Street na poll op Twitter

Het aandeel van Tesla heeft op de beurs van Wall Street klappen gekregen. Beleggers zetten het aandeel maandag aanzienlijk lager vanwege de opvallende poll op Twitter van topman Elon Musk over de vraag of hij aandelen in Tesla moest verkopen. De miljardair zorgde in het verleden vaker voor ophef met zijn tweets.

8 november