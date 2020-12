Vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over hogere uitkeringen

Ecolo wil uitkering van 460 euro voor elke jongere, kostprijs voor de schatkist: 3,2 miljard euro

15:54 Ecolo legt opnieuw de universele uitkering voor jongeren tussen 18 en 25 jaar op tafel. "Zij zijn de groep die vergeten is tijdens deze crisis", zegt covoorzitster Rajae Maouane maandag in l'Avenir. In de groene plannen zou het gaan om een uitkering van 460 euro voor de 1,350 miljoen jonge Belgen. Het kostenplaatje zou daardoor oplopen tot 3,2 miljard euro. "Dat gaat om een politieke keuze", vindt Maouane.