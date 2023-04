Vakbonden dreigen met staking bij distributiecentra Albert Heijn, ook Vlaamse winkels vanuit die centra bevoorraad

Zo wordt droom van stulpje in buitenland geen nachtmer­rie: “Lijkt het té mooi om waar te zijn, dan is het dat meestal ook”

Een eigen suite in een luxehotel of een vakantieappartement in een exotisch vakantieresort, met daar nog een mooi rendement van pakweg 8 procent bovenop: beleggen in een eigen stupje in pakweg Dubai, Kaapverdië, of dichter bij huis Spanje: het klinkt als een droom. Maar hoe voorkom je dat die droom op een nachtmerrie uitdraait? Drie experten geven antwoord.