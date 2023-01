Vakbonden breken sociaal overleg in dienstenchequesector af

Huizenver­ko­pen VS vorig jaar sterkst gedaald sinds 2008

De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is vorig jaar in het sterkste tempo gedaald sinds de financiële crisis van 2008. Volgens de Amerikaanse makelaarsvereniging National Association of Realtors (NAR) werden vorig jaar meer dan 5 miljoen woningen verkocht, een daling van bijna 18 procent vergeleken met 2021.

20 januari