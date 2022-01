Vakbond: “Directie Makro doet nieuws over verkoop af als fake news en weigert overleg”

Microsoft betaalt dik 60 miljard euro voor bedrijf achter ‘Call of Duty’

Microsoft koopt gamesontwikkelaar Activision Blizzard voor 68,7 miljard dollar (60,3 miljard euro). Activision Blizzard is de uitgever en ontwikkelaar van games zoals ‘Call of Duty', ‘World of Warcraft’, ‘Overwatch’, ‘Diablo’ en ‘Candy Crush’. Microsoft probeert met deze overname, in waarde zijn grootste ooit, een verdere stap te zetten in de wereld van de computerspellen.

18 januari