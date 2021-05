Vakbond bekritiseert sluiting van WE-winkels in Brussel en Wallonië

“Op een paar maanden tijd kregen we de aankondiging van de sluiting van de winkels in Namen, La Louvière, Woluwe en in de Brusselse Nieuwstraat. Gisteren vernamen we de sluiting van winkels in Anderlecht en Luik. Aan de Franstalige kant van het land zijn nog maar drie winkels geopend: twee in Luik en een in Verviers, maar we wachten op de aankondiging dat ook die zullen sluiten”, aldus vakbondssecretaris Jalil Bourhidane.