Vaccinproducent BioNTech boekte al meer dan een miljard euro winst in eerste kwartaal

‘Super­spuit­jes’ geven campagne verdere boost: tot tien miljoen en meer vaccins op komst in twee maanden tijd

3 mei België verwacht de komende twee maanden officieel tot 8,63 miljoen nieuwe coronavaccins, bijna twee keer zoveel als we de voorbije vier maanden mochten ontvangen. Maar met die gigantische lading zullen we dankzij de erg precieze spuiten waar we nu over beschikken zelfs tien miljoen en meer prikken kunnen uitdelen, blijkt uit berekeningen. De vaccinatiecampagne krijgt dus opnieuw een boost.