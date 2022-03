Vaccinbedrijf BioNTech boekt 10,3 miljard euro winst

“2021 was een uitzonderlijk jaar”, beklemtoonde topman Ugur Sahin, want in 2020 lag de nettowinst nog op 15 miljoen en in 2019 werd zelfs nog een verlies van 180 miljoen euro geleden. Het coronavaccin was een echte gamechanger voor de onderneming. Economen schatten dat BioNTech zelfs een voelbare impact had op de Duitse economie, met een bijdrage van een ongeveer 0,5 procent aan de groei van het bbp.