UPS neemt grote speler in logistiek voor gezondheidszorg over

Het Amerikaanse pakjesbedrijf UPS neemt de Italiaanse Bomi Group over, dat maakt het maandag bekend in een persbericht. Bomi Group is de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een specialist in logistiek voor de gezondheidszorg. Door de overname verwerft UPS temperatuurgecontroleerde faciliteiten, zoals voertuigen en distributiecentra in veertien landen, klinkt het.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. Maar gespecialiseerde media zoals de Wall Street Journal berichtten over een overnamebedrag in de "honderden miljoenen dollar".

Bomi Group is wereldleider in logistiek voor gezondheidszorg. Het beschikt over meer dan 350 temperatuurgecontroleerde voertuigen en 391.000 vierkante meter aan opslagcapaciteit. Er werken zo'n 3.000 mensen.

Gespecialiseerd distributiecentrum in België

Het concern heeft ook een distributiecentum van 4.000 vierkante meter in Heist-op-den-Berg (Antwerpen), van waaruit gezondheidsproducten worden verdeeld naar ziekenhuizen of labo's over België en Luxemburg, zo staat op zijn website. UPS Healthcare lanceerde enkele maanden geleden een nieuwe dienst voor vervoer met actieve koeling om tegemoet te komen aan de behoeften van de Belgische farmaceutische sector en gezondheidszorg. Maar het netwerk had nog geen eigen vestiging in België; met de overname van Bomi Group verwerft het concern nu een gespecialiseerd distributiecentrum.

Grote ambitie UPS

De overname past in de ambitie van UPS om "de nummer één dienstverlener in logistiek voor de gezondheidszorg te worden", zegt executive vice-president Kate Gutmann maandag. Met de overname zullen klanten kunnen profiteren van een grotere productieflexibiteit en snellere verzendtijden en innovaties toelaten die steeds meer tijd- en temperatuurgevoelige logistiek vereisen, klinkt het. "Het samenvoegen van beide teams zal onze klanten in de gezondheidszorg in staat stellen om levensreddende innovaties te blijven ontwikkelen en leveren", aldus Gutmann.

UPS verwacht dat de overname tegen het einde van het jaar kan afgerond worden, onder voorbehoud van de gebruikelijke reglementaire evaluatie en goedkeuring.

