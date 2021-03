Unizo roept vakbonden op terug te onderhandelen: “Als ze het nu nog niet begrepen hebben, wanneer dan wel?”

Techbedrij­ven als Apple en Tesla fors onderuit op Wall Street

18 maart Grote technologiebedrijven zoals Apple, Amazon en Tesla moesten vandaag op de aandelenbeurzen in New York flink terrein prijsgeven door de verder oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Daardoor worden beleggingen in techfondsen minder aantrekkelijk. Ook de oliesector op Wall Street had het lastig door de scherp gedaalde olieprijzen.