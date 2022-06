Unizo niet te spreken over nieuwe arbeidsdeal: “Wijzigingen gaan ons verstand te boven”

Kernkabi­net heeft akkoord over arbeids­deal

Het kernkabinet is het vrijdag eens geraakt over de zogenaamde arbeidsdeal. Die bevat een rist maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en privéleven beter op mekaar afgestemd raken. Ze kaderen mee in de ambitie van de regering om tegen 2030 aan een tewerkstellingsgraad van 80 procent te komen.

