Unilever niet meer Nederlands, maar vanaf nu officieel volledig Brits bedrijf

Unilever is zondag op papier een volledig Brits bedrijf geworden. De was- en levensmiddelengigant was tot vandaag zowel een Brits als een Nederlands bedrijf, met hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden in met het plan om de twee bedrijven samen te voegen tot een Brits bedrijf, met het hoofdkantoor in Londen.