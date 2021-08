Uitzendarbeid bijna op niveau van voor de coronacrisis

Tewerkstel­ling bij Belgische kmo's opnieuw op niveau van voor coronacri­sis

26 juli De structurele tewerkstelling, dit wil zeggen zonder interim- en studentenjobs, bij kmo's in de privésector is in België gestegen tot op het niveau van voor de coronacrisis, in februari 2020. Voor Vlaanderen zijn de cijfers zelfs beter dan in november 2019. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Worx van de loongegevens van meer dan 21.000 kmo's met meer dan 320.000 werknemers over de laatste twee jaar.