Uitgever iconische stickermaker Panini overweegt verkoop aan overnemer

De Italiaanse broers Giuseppe en Benito Panini uit de noordelijke stad Modena startten in 1961 met het maken van stickers van spelers van de Serie A. Later sloten ook hun twee andere broers, Franco en Umberto, zich bij hen aan. In 1970 mocht het bedrijf van de FIFA het officiële stickeralbum maken voor het WK voetbal in Mexico, en sindsdien blijven de WK- en EK-jaren wereldwijd topjaren voor de uitgever.

In tussentijd is Panini ook actief in andere sporten, zoals basketbal en ijshockey. Al sinds 1999 maakt Panini wel al deel uit van het Italiaanse conglomeraat Fineldo. De hoofdzetel van de uitgever bevindt zich wel nog altijd in Modena, maar Panini is ondertussen in 150 landen actief. In totaal telt het bedrijf 1.200 werknemers.