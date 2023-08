UBS slokt Credit Suisse volledig op en wil 10 miljard besparen

Wall Street omlaag, beleggers wachten op toespraak Fed-baas Powell

De beurzen in New York zijn donderdag flink lager geëindigd in aanloop naar de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Die vindt vrijdag plaats tijdens het jaarlijkse congres van de Federal Reserve in Jackson Hole. Beleggers hopen daar signalen op te vangen over het volgende rentebesluit dat in september op de planning staat.