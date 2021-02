Uber neemt alcoholbezorgdienst Drizly over

Leuven Uber nu ook in Leuven, onze reporter doet de test: “Door coronamaat­re­ge­len zijn er nu te veel chauffeurs voor te weinig klanten”

10 november Voortaan kan je ook in Leuven een Uber bestellen. Het taxiplatform was al zo'n zes jaar actief in Brussel, maar heeft tot nu gewacht om in de studentenstad aan de slag te gaan. En dat is niet naar wens van de klassieke taxibedrijven, want Uber is vaak goedkoper. Maar hoe efficiënt werkt deze taxidienst in Leuven? Wij deden de test.