Uber heeft tekort aan Britse chauffeurs nu taxigebruik toeneemt

Uber tast diep in de buidel om chauffeurs na coronastil­te terug te halen

5 augustus Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber heeft in het tweede kwartaal flinke kosten gemaakt om chauffeurs die het bedrijf eerder verlieten weer terug te krijgen. Veel chauffeurs stopten met rijden voor Uber doordat de vraag naar ritjes sterk was teruggelopen als gevolg van de coronapandemie. Uber tastte dan ook diep in de buidel om te chauffeurs in kwestie te overhalen om weer terug te keren.