Twitter op weg om 1,39 miljard euro aan marktwaarde te verliezen nu Elon Musk afziet van overname

Roebel verliest zowat 10 procent tegenover dollar en euro

Na maanden van waardestijgingen is de Russische roebel gekelderd op de beurs in Moskou. Tegenover de Amerikaanse dollar en de euro verloor de Russische munt dinsdag zowat 10 procent. Volgens persbureau RBC loopt het verlies over de voorbije drie handelsdagen zelfs op tot zowat 20 procent.

5 juli