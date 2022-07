Twitter krijgt klappen op de beurs nu Elon Musk afziet van overname

Russische inflatie koelt af naar laagste niveau sinds invasie

De Russische inflatie is in juni uitgekomen op het laagste niveau sinds de inval in Oekraïne eind februari. Het leven in Rusland werd vorige maand in doorsnee 15,9 procent duurder op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 17,1 procent.

8 juli