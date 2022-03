Twee kerncentrales blijven open wat Conner Rousseau betreft: "Voor de mensen maakt het niet uit dat hun elektriciteit van gas of kerncentrales komt”

Rousseau hekelt naar eigen zeggen zelf ook dat er nog geen oplossing is voor de hoge energieprijzen. “De excuses zijn op. Het geduld is op en het geld van veel mensen is ook op”, zegt de socialist. “De mensen worden elke dag armer.” Voor Rousseau moet de 6 procent btw op gas en elektriciteit permanent zijn, maar een tijdelijke verlaging kan voor hem een eerste stap zijn.

De Vooruit-voorzitter verwacht een beslissing voor morgenavond. “We eisen dat al maanden en ik hoop dat we dat morgen eindelijk gaan kunnen beslissen. Langer wachten is slecht bestuur”, vindt hij. De verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief wil hij bekijken in functie van de beslissing over de btw-verlaging. Rousseau verwacht een “fundamentele inspanning” van de overheid. Voor een bevriezing van de gasprijs kijkt hij naar het Europees niveau.

De socialist pleit ook voor een verlaging van de accijnzen. Het gaat volgens de Vooruit-voorzitter om een inspanning om de koopkracht van de mensen op peil te houden, wat “echt nodig” is. Voorts moeten diesel en benzine goedkoper aan de pomp, maar er moet ook ingegrepen worden om de stookolieprijs aan te pakken, zegt Rousseau. “We moeten de kant van de mensen en hun portemonnee kiezen.”

Kerncentrales

En dan is er nog het kerndossier. Tegen 18 maart moet de regering beslissen of de twee jongste kernreactoren al dan niet openblijven. Ook daar hoopt Rousseau dat er niet getalmd wordt. “Voor ons is het belangrijk dat er voldoende energie is en dat die betaalbaar blijft”, benadrukt hij. “Ik denk niet dat het voor de mensen thuis uitmaakt of hun elektriciteit van een gas- of kerncentrale komt.”

Ook investeren in hernieuwbare energie vindt Vooruit belangrijk. “Als we daarvoor twee kerncentrales moeten openhouden, dan zullen we dat ook steunen”, aldus nog Rousseau. Het voorstel van zijn N-VA-collega Bart De Wever om vijf kerncentrales open te houden, valt bij hem op een korte steen: “Morgen zal (MR-voorzitter Georges-Louis) Bouchez voorstellen om 7 centrales open te houden”. Voor Vooruit moet de veiligheid gevrijwaard worden.

Ook CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt verrast te zijn dat De Wever nu met zijn voorstel komt. Ze wees er in ‘De zevende dag’ op dat de N-VA zelf lang in de regering gezeten heeft. De centrales zijn daar voor haar niet op voorbereid. Voor Groen-vicepremier Petra De Sutter is de verlenging van vijf centrales tegen 2025 niet te realiseren. Bovendien is er nog een uitbater nodig, voegde ze er nog aan toe. Het openhouden van de twee jongste centrales zal volgens haar van de voorwaarden afhangen.

Volledig scherm Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. © VTM NIEUWS