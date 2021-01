Tussen ster en corona. Niels Brants van EssenCiel: “Een Michelinster komt nooit ongelegen, ook niet in 2020”

Vaker direct een hoger bod: Vlaamse huizenprij­zen in 2020 het sterkst gestegen in 15 jaar

5 januari De verkoopprijzen voor huizen in Vlaanderen zijn in 2020 met 5,93 procent gestegen, dat is de grootste stijging sinds 2006. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van makelaarsgroep ERA. Ook de appartementen zagen een grote prijsstijging, in het bijzonder in de kustgemeenten.