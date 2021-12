Turkse nationale munt lira in vrije val, Erdogan: "Ik zal als moslim blijven doen wat nodig is volgens de Islam”

Geld in ruil voor meer zichtbaar­heid: tabaksreus Philip Morris veroor­deeld voor illegale reclame over heel België

Philip Morris is in België strafrechtelijk veroordeeld voor het systematisch overtreden van het verbod op tabaksreclame. De uitspraak is definitief en gaat over inbreuken over heel België, onder andere via illegale sponsordeals die ‘s werelds grootste tabaksfabrikant sloot met winkels. Hoe meer zichtbaarheid in de etalage, hoe meer geld de handelaars kregen. Dat schrijft ‘De Tijd’.

