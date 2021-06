Turkse lira bereikt opnieuw een laagterecord: een pluspunt voor toeristen, maar een domper voor de Turkse bevolking

Na nieuwe uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is de Turkse munt, de lira, opnieuw de dieperik ingegaan. Een euro kost momenteel 10,75 lira, dat was vijf jaar geleden iets meer dan 3 lira. Turkije bevindt zich al langer in een spiraal van hoge inflatie en kampt met een munteenheid die steeds minder waard is.

De Turkse president Erdogan liet tijdens een interview op de staatszender TRT weten dat hij een gesprek met de gouverneur van de centrale bank had gevoerd. Daaruit bleek dat een verlaging van de rente noodzakelijk is. Volgens de president zou dat bovendien vanaf juli of augustus moeten gebeuren. Daarmee drijft hij de druk op de gouverneur serieus op. Naast de waardevermindering van de lira, swingt ook de inflatie in het land de pan uit. Momenteel ligt die ongeveer op 17 procent, terwijl de rente 19 procent bedraagt.

Volgens financieel adviseur Alain Dewit van het wisselkoersbureau Dewit Finance ligt de inmenging van president Erdogan aan de basis van de financiële problemen. “Het is door die inmenging dat investeerders geen vertrouwen hebben in het Turkse beleid van de centrale bank, wat de Turkse lira alleen maar verder aan het dalen brengt”, klinkt het.

Quote Erdogan bewandelt een pad dat economisch gezien onverant­woord is. Financieel adviseur Alain Dewit

“Erdogan wil nu een lage rente, terwijl elke economische wetmatigheid net zegt dat de rente verhoogd moet worden ten tijde van een hoge inflatie. De president past de strategie ‘groei boven alles’ toe en volgens hem kan die groei worden bereikt door lage rente. Wat hij daarentegen vergeet is dat de rente niet naar beneden kan worden gebracht terwijl de inflatie zo hoog is. Dan wordt het probleem alleen maar groter. Erdogan bewandelt een pad dat economisch gezien onverantwoord is”, aldus Dewit.

De Turkse president zorgde eerder al voor een laagterecord van de lira. Zo ontsloeg hij op korte tijd verschillende topmannen binnen de centrale bank.

Voordeel voor reizigers, nadeel voor bevolking

Volgens Alain Dewit is het goedkoper voor mensen om nu naar Turkije te reizen, aangezien ze veel meer Turkse lira’s met euro’s kunnen kopen dan twee jaar geleden. Toch kunnen reizigers niet volledig van de zwakke munt profiteren. “Het probleem is dat de inflatie in Turkije erg hoog is en het momenteel wel duurder is om iets in het land te kopen. Reizigers kunnen dus wel goedkoper naar Turkije op vakantie gaan, maar de helft van het voordeel wordt teniet gedaan door de forse prijsstijging in het land”, zo klinkt het.

Voor de Turken zelf is de situatie bovendien erg problematisch. “Voor hen wordt het leven zeer duur en ze hebben geen enkel voordeel bij de daling van de Turkse lira. Een inflatie van 7 à 8 procent is al erg veel, 17 procent is dus extreem”, aldus Dewit. “Ook is Turkije een land met enorm veel buitenlandse schulden. Nu de lira blijft dalen, zullen die schulden alleen maar groter worden.”

Ook de afhankelijkheid van de centrale bank doet de economie in het land de das om. “Aangezien de nieuwe gouverneur van de centrale bank doet wat Erdogan zegt, is de bank niet meer onafhankelijk. Dat zorgt ervoor dat het vertrouwen in het muntbeleid zal dalen. Om die reden stroomt het buitenlandse kapitaal al twee jaar weg uit Turkije”, besluit Dewit.