Turkse inflatie blijft net onder 80 procent in juli

Vlamingen in Turkije over hoe modale Turk omgaat met extreme prijsstij­gin­gen: “Niet meer op café of restaurant en ’s avonds brood in plaats van warm eten”

“Twee weken geleden kostte een brood nog 1 lira, nu al 2,5: dat is gigantisch. Veel Turken kunnen maar met moeite de eindjes aan elkaar knopen.” Twee Vlaamse vrouwen in Turkije getuigen over de extreme prijsstijgingen ten gevolge van de devaluatie van de Turkse munt. “Het ongenoegen over het monetaire beleid van Erdogan neemt toe, maar de meeste Turken zijn daar niet mee bezig. Voor hen telt maar één ding: overleven.”

21 december