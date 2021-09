Turkse centrale bank verlaagt rente na druk Erdogan

“Wie dit jaar begonnen is aan het bouwen of verbouwen van zijn huis krijgt de kater van zijn leven te verwerken”: onze geldexpert over inflatie

17 september In België is de inflatie in augustus naar 2,73 procent gestegen. Ook in Europa klimt ze sneller dan verwacht. Het leven is dus duurder geworden, al is dat niet voor alle diensten en producten het geval. “Dé hamvraag is natuurlijk: wat moeten we de komende jaren verwachten?”, zegt geldexpert Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius. Zij maakt een analyse en geeft advies over hoe we ons kunnen indekken tegen de stijgende prijzen.