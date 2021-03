Transporteconoom over gevolgen geblokkeerd Suezkanaal: “Langer wachten op fiets of meubels, mogelijk ook hogere prijzen”

Van de schepen is in de file staan, kiezen sommige ervoor om de omweg rondom Afrika te maken. Andere wachten nog even en hopen dat ze snel voort kunnen varen langs het Suezkanaal. In elk geval zullen honderden schepen met vertraging aankomen in havens. “Er zullen operationele gevolgen zijn in de havens, maar ook bijvoorbeeld op het spoor. Daarvan hoor ik nu al de eerste signalen. Al die planningen zijn in de war. En eigenlijk waren ze al in de war door de lockdowns en de coronacrisis. Dit komt er dus nog eens bij.”