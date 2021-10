Transportbedrijf H.Essers creëert honderden nieuwe jobs in Lommel

Natuurliefhebbers hebben op het terrein onlangs ook de zeldzame lentevuurspin geëvacueerd. "In september hebben we 111 webjes uitgegraven", zegt Koen Van Keer van de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel. Die werden vervolgens uitgezet op een militair domein.

Als de lentevuurspin in Lommel zou verdwijnen, dan komt ze nog maar voor op vijf andere plaatsen in het noordwesten van Europa. "Daarom is het belangrijk dat we, telkens een nieuwe ontwikkeling wordt aangekondigd in dit industriegebied, de kans krijgen om de lentevuurspinnen in veiligheid te brengen", vindt Van Keer.