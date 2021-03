Toyota legt autofabriek twee weken stil door chiptekort

Samsung overweegt uitstel nieuwe smartphone door chiptekort

17 maart Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics overweegt de lancering van een nieuw model smartphone later dit jaar uit te stellen vanwege een tekort aan computerchips. Dat probleem speelde eerder vooral in de autosector, maar inmiddels spreken ook technologiebedrijven hun zorgen uit over de kwestie.