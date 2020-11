“Total overweegt vrijwillig vertrekplan waarbij 700 banen zouden verdwijnen in Frankrijk”

Electrabel: “Beslissing over kernuit­stap moet voor het eind van dit jaar vallen, niet eind 2021”

18 november MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wijst er vandaag op dat een evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap gepland is in november 2021. Dan wordt een rapport verwacht over de garantie van de elektriciteitsvoorziening van het land en de prijs daarvan. Volgens Engie Electrabel, uitbater van de Belgische kerncentrales, is dat te laat. “De beslissing over de kernuitstap moet nog dit jaar vallen", klinkt het.