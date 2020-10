Tot soms meer dan 3.000 euro netto: op deze steunmaatregelen kan u nog beroep doen

Wat na 31 december als uitstel van betaling niet meer kan? “Te veel gezonde bedrijven dreigen over de kop gaan”

9:01 Hoe komt het dat Belgische bedrijven niet massaal hebben ingetekend op een van de twee Covid-leningen onder staatswaarborg, terwijl onze economie kraakt in zijn voegen? Moeten zulke leningen en het uitstel om bankleningen verder af te lossen worden uitgebreid of geschrapt? Onze geldexperte Véronique Goossens ziet heel wat economische uitdagingen nu de tweede coronagolf opnieuw heel wat sectoren hard treft. “Een vijfde van de bedrijven zegt dat ze binnen dit en drie maanden in financiële problemen komen zonder nieuw krediet of nieuw aandelenkapitaal.”